شكرا لقرائتكم خبر عن النصر.. «على الصامت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

رفض لاعبو النصر الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة لمتابعة في مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد في قمة الجولة الـ٢٧ من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد مسؤول رابطة دوري المحترفين أن لاعبي النصر رفضوا الخروج والحديث عن الخسارة التي مني بها فريقهم، وكلفته فقدان الصدارة بعد تربعه عليها لجولتين.

واجتمع المدرب البرتغالي فيتوريا اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، ما تسبب في تأخره لبعض الوقت عن المؤتمر الصحفي.

يذكر أن خسارة النصر كلفته العودة لمرتبة الوصيف بفارق نقطتين، ملاحقاً للمتصدر الهلال الذي عاد للصدارة مجدداً، بعد فقدانها قبل نحو أسبوعين.