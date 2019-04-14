شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: النصر لن ينسينا المباريات الـ 3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

نجح نمور الاتحاد في تحقيق الفوز على النصر في عقر داره بالرياض، وفك عقدة السنوات الـ7 الماضية بكل جدارة واستحقاق بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبهذ الانتصار تقدم العميد للمركز 12 في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، مبتعدا عن شبح الهبوط.

من جهته، أكد النجم الاتحادي فهد المولد، أن «الفوز على النصر لن يجعلنا ننسى باقي المباريات في الدوري»، مبينا أنهم تعاهدوا على مواصلة الانتصارات، وإسعاد الاتحاديين في ما تبقى من الموسم الحالي بمشيئة لله.

وأهدى المولد الهدف الثالث الذي سجله في مرمى النصر أمس في الدوري، لجماهير العميد الغالية التي دائما تقف خلفهم في أي مكان وزمان.

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ووعد فهد أنصار ناديه بالاستمرار في تحقيق الانتصارات، والمنافسة على باقي البطولات المحلية والآسيوية.

كما أوفى المهاجم الصربي في الفريق الاتحادي بريجوفيتش بمطالب جماهير العميد له بهز شباك النصراوية بهدفين أسهما في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الـ3، وبذلك يصبح في رصيد بريجوفيتش 4 أهداف في الدوري.

وأهدى بريجوفيتش الهدفين والانتصار لجماهير الاتحاد الوفية التي تقف خلف الفريق، مؤكدا لهم أنه سيواصل التسجيل وإسعادهم في المباريات القادمة.