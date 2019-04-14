ناظر يهنئ الجماهير ويعد بالمزيد من الانتصارات

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) هنئا رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، جماهير ناديه، بعد الفوز المستحق على مستضيفه النصر بنتيجة 3/2، أمس في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير هنئا رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، جماهير ناديه، بعد الفوز المستحق على مستضيفه النصر بنتيجة 3/2، أمس في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قال فيها: «ألف مبروك لجماهير الاتحاد، أداء كبير وعزيمة من جميع اللاعبين أمام فريق محترم، والمهمة لم تنته، ولا زال لدينا الكثير قبل نهاية الموسم، لن نفقد التركيز على أهدافنا حتى النهاية»، مباركا للجميع هذا الانتصار المهم بشكل عام، وللاعبين على وجه الخصوص، شاكرا جماهير ناديه التي ساندت الفريق طوال الـ90 دقيقة. يذكر أن هذا الانتصار قفز بالعميد إلى النقطة 28 في المركز الـ12، وابتعد عن الهبوط، وتبقت له 3 مواجهات أمام الاتفاق والفتح في جدة، وأحد في المدينة المنورة.



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