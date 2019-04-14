شكرا لقرائتكم خبر عن 56 حالة تنفسية وقلبية عالجها الهلال الأحمر في «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أنهت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية لمباراة النصر والاتحاد، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت أمس على استاد الملك فهد الدولي.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، إن 8 فرق إسعافية، وعيادتين طبيتين مجهزتين، قدمت الخدمة الطارئة في مرحلة ما قبل النقل للمنشأة الطبية.

وأضاف المريبض أن آلية التشغيل تشمل تشغيل 5 نقاط تجمع تحتوي كل نقطة على فرقة متكاملة، وتمركز 3 فرق إسعافية على مدخل الملعب قبل بداية المباراة، لوجود أعداد جماهيرية كثيفة أمام البوابات.

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كما شملت الخطة تجهيز غرفة التحكم والقيادة، وعربة الكوارث، مع تمركز 8 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب.

وأضاف أنه تمت مباشرة 56 حالة إسعافية خلال المباراة، كان أغلبها حالات مرضية وأزمات تنفسية وقلبية، وتم تقديم الخدمة الطبية الطارئة لجميع الحالات وعلاجها بالموقع، دون نقل أي حالة إلى المستشفيات.

وأوضح أن 50 متطوعاً شاركوا داخل المدرجات مع الجماهير لتقديم الخدمات الطبية، ودعم الفرق الإسعافية.