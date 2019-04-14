شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان اليد.. خطوة للعالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

اقترب فريق الوحدة لكرة اليد من ضم بطولة الدوري إلى بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد في إنجاز غير مسبوق عقب تغلبه على الخليج بـ33 مقابل 23، وفي حالة تجاوزه مواجهة مضر يوم الثلاثاء بمكة يصبح صاحب المركز الأول والإعلان رسميا عن تحقيق بطولة الدوري وتتويجه في آخر مواجهة له بالدوري يوم الجمعة 26 أبريل بمكة أمام الأهلي، وتمثيل المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد هذا العام.

من جهة أخرى، اختار رئيس النادي حاتم خيمي حضور مواجهة الخليج بالدمام عن مواجهة القدم أمام الفيصلي، التي أقيمت في وقت واحد مساء يوم الجمعة، وقال خيمي: «إن فريق اليد أمام استحقاقات غير مسبوقة تتمثل بضم الدوري والكأس، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية، ليصبح لدينا فريق عالمي يسعد جماهيرنا الوفية التي ظلت لسنوات تتحرى صعود أحد فرقها السلم الذهبي، وتمثيل المملكة في المحافل العالمية، وبالنسبة للقدم حضر المشرف العام نائب مجلس الإدارة عبدالله خوقير، ومع الأسف لم نقدم أمام الفيصلي المستوى والنتيجة المأمولة، وسنبحث أسباب الهزيمة وتصحيح الأخطاء في مواجهة الجمعة أمام الأهلي بجدة».

من جانبه، قال مشرف كرة اليد باسم خياط: «إن الهدف الذي نسعى إليه الآن محليا جلب ثلاثية الموسم بعد أن حصدنا كأس الأمير سلطان نقترب من بطولة الموسم ومن ثم بطولة النخبة، والهدف الآخر التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وجهزنا فريقا منذ بداية الموسم على أكمل وجه وهو مستعد للدخول في أي بطولة لانتزاع كأسها». وأضاف أنه سعيد بمشاهدة جماهير الوحدة الوفية ترافق فريق اليد أينما اتجه، لأنه لم يخذلهم في أي مواجهة، وهو قادر على إسعادهم وجلب جميع بطولات الموسم إلى خزينة النادي. وختم بقوله: «لاعبو فريقنا يستحقون كل التقدير والتكريم، سنقدم لهم المكأفاة لأنهم رجال حسم».