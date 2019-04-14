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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم الاحد 14-4-21019 على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. موعد مباراة الاسماعيلى والمصرى..وترتيب الدراويش فى الدورى

يحتل النادى الاسماعيلى بقيادة مديره الفنى سيدومير يانيفسكى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مثلهما بينما خسر 7 مواجهات. موعد مباراة الاسماعيلى والمصرى..وترتيب الفريق البورسعيدى

يحتل المصرى البورسعيدى بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 27 لقاء فاز فى 12 وتعادل فى 11 بينما خسر 4 مواجهات. ترتيب الدورى المصرى قبل موعد مباراة الاسماعيلى والمصرى

يتربع النادى الاهلى على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 58 نقطة بينما يحل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة يليه الزمالك فى المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط. Advertisements طموح إيهاب جلال قبل موعد مباراة الاسماعيلى والمصرى

يبحث إيهاب جلال لمواصلة الانتصارات مع فريق المصرى البورسعيدى والحفاظ على مكانه فى المربع الذهبى خاصة بعد حالة النشوة الكبيرة التى عاشها اللاعبين والجهاز الفنى بالفوز على الزمالك بهدفيم مقابل هدف فى الجولة الماضية. ماذا يحتاج الاسماعيلى من مواجهة المصرى ؟

يحتاج الاسماعيلى لاقتناص الثلاث نقاط من المصرى البورسعيدى للتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى ونسيان الهزيمة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية.

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