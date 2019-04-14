شكرا لقرائتكم اعرف أصل الريمونتادا بعد فش الأهلى فى تحقيقها امام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودّع الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما اكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد برج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا و بعدم القدرة على الفوز بسداسية نظيفة خلال المباراة التى جمعته أمام صن داون ما معنى كلمة " ريمونتادا " ؟ كلمة الـ ” ريمونتادا ” هي كلمة إسبانيا تعني التعافي أو العودة وكانت تستخدم هذه الكلمة الإسبانية بشكل كبير في الحروب ووصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن 16 إلى 19 ميلادي حينما كانا أقليما الباسك و كاتالونيا يحاولا الانقسام عن الحكم الملكي الاسباني . Advertisements استخدام كلمة الـ ” ريمونتادا ” في عالم كرة القدم كان يستخدم مصطلح الريمونتادا في عالم كرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واختفى و من ثم أعادته للحياة من جديد الصحيفة الكاتالونية ” سبورت ” بعد هزيمة نادي برشلونة من اسي ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013 بنتيجة هدفين دون رد برشلوني . وبالفعل استطاع برشلونة العودة وتحقيق الريمونتادا بالفوز برباعية نظيفة على اسي ميلان مرحلة الاياب . ان كنت من متابعي كرة القدم الاسبانية فمن المؤكد أنك قد سمعت كلمة ” ريمونتادا ” حيث استخدمت كلمة ريمونتادا بشكل كبير جداً بعد خسارة برشلونة من باريس سان جيرمان في ذهاب دوري الأبطال فما معنى هذه الكلمة ؟

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