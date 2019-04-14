«الحبتور» يتوج بلقب بطولة دبي للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الحبتور بطلاً لبطولة دبي 2019 للبولو للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على فريق أبوظبي، بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف، في ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية في نادي الحبتور للبولو.

قام ياسر الصافي «العطار» مالك شركة العطور، الشركة الراعية للبطولة، بتتويج الفريق البطل الفائز بالكأس «فريق الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، ومعه رجا أبو العينين وتوماس وسانتي جومز، فيما توج فريق أبوظبي صاحب المركز الثاني الذي يضم كلاً من فارس اليبهوني وعلي المري وفيلكس أسين وجورج روبرسي.

من جانبه، أعرب محمد الحبتور عن سعادته بالفوز الكبير وللعام الثالث، مؤكداً أنه كان موسماً رائعاً واستثنائياً ويستحق فريق العمل بنادي ومنتجع الحبتور التهنئة على هذا الجهد.

ووجه الشكر كذلك إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على إعارتها أحد لاعبي فريق الإمارات إلى فريق الحبتور،مما أسهم في فوز الفريق.

وأضاف: رغم ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، فإنه تبقى بطولتان، إحداهما بمشاركة براعم الأكاديمية التي تضم نحو 60 لاعباً أغلبهم من السيدات.