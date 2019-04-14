عجمان يصنع التاريخ ويهزم العين برباعية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

حقق عجمان فوزاً كاسحاً ومستحقاً وتاريخياً على مستضيفه العين (4-صفر) في اللقاء الذي جرى بينهما، أمس، في «استاد هزاع بن زايد» في ختام الجولة ال20 من «دوري الخليج العربي»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 38 نقطة، ويتدحرج للمركز الرابع، وهو قد لا يشارك في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وهي المرة الأولى التي يتغلب فيها الفريق المعروف باسم «البركان» على «الزعيم» في الدوري على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، كما كان الفوز ثأرياً لعجمان الذي كان خسر بالسبعة الموسم الماضي أمام العين في «استاد هزاع بن زايد».

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وصنع العين تاريخاً سلبياً هذا الموسم؛ بعدما تعرض لخسائر تاريخية أمام الظفرة (صفر-3)، والجزيرة (1-5)، ثم عجمان (صفر-4)، علماً أن تعرضه لخسارتين تاريخيتين متتاليتين كبيرتين أمام الجزيرة وعجمان، لم يحدث على مر تاريخه.

جاءت المباراة متوسطة المستوى؛ حيث قدم فيها عجمان أداءً متوازناً، وبلا أخطاء بعكس العين الذي كانت لديه ميزة أفضلية الاستحواذ؛ ولكن بأخطاء كارثية في الدفاع، الأمر الذي استثمره هجوم البرتقالي، وأنهى الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع بالنسبة للعين؛ رغم التبديلات التي أجراها مدربه، واستمر عجمان في استراتيجيته، ونجح في إضافة هدف ثالث مع بداية الشوط الثاني قضى به على آمال العين في العودة للمباراة وأردفه بهدف رابع مع نهاية المباراة.

بدأت المباراة بأفضلية لأصحاب الأرض، وعلى عكس سير المباراة تمكن مهاجم عجمان ستانلي نكا من إحراز هدف التقدم للبرتقالي في الدقيقة ال29؛ عندما استغل خطأ المدافع محمد فايز مع زميله إسماعيل أحمد في إبعاد الكرة لتأتي إليه «مقشرة»، وهو في مواجهة الحارس خالد عيسى، راوغه ووضع الكرة في الشباك، وتحولت الحال بعدها كلياً لمصلحة عجمان، وفي الدقيقة 40 أنقذ حارس العين خالد عيسى مرماه من هدف ثانٍ؛ عندما حول تسديدة ستانلي القوية إلى ركنية ببراعة، بعدها بدقيقة أضاف عجمان هدفه الثاني بتسديدة من عبد الله مال الله، الذي استفاد من الكرة التي شتتها لاعب العين جمال معروف وسددها قوية؛ حيث اصطدمت بالمدافع إسماعيل أحمد، وغيرت اتجاهها وغالطت الحارس العيناوي في الشباك.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، نجح عجمان في إضافة هدف ثالث عن طريق لاعبه عادل هرماش، الذي استفاد من ركنية، وقفز لها فوق الجميع، ووضع الكرة برأسه في الشباك؛ بعد ذلك تدخل مدرب العين، وأجرى تبديلين؛ بدخول ريان يسلم وسعيد جمعة مكان كايو ومهند العنزي؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبعدها بدقائق أجرى تبديله الأخير؛ بدخول خالد عبد الرحمن مكان روبيرو، ثم شهدت الدقيقة 74 أخطر فرصة للعين؛ عندما لعب بندر الأحبابي الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس البرتقالي، وفي الدقيقة 80 تعرض مدافع العين محمد فايز لإصابة في العضلة، وغادر على إثرها، وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين؛ بعد أن استنفذ المدرب غاريدو تبديلاته، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أخطأ مدافع العين إسماعيل أحمد، وأرجع الكرة قصيرة إلى خالد عيسى ليخطفها فاندر فاييرا وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك محققاً الهدف الرابع؛ لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لعجمان برباعية نظيفة في معقل الزعيم.