كروية جامعة الفجيرة للمؤسسات تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم منافسات النسخة العاشرة من بطولة جامعة العلوم والتقنية الكروية للمؤسسات بالفجيرة التي تستمر فعالياتها حتى الثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من: فريق جامعة العلوم والتقنية والدفاع المدني وأسبورت كينج ومدرسة محمد بن حمد(أ)، فيما تضم المجموعة الثانية مجموعة العواني وإعمار للمقاولات وكلية التقنية ومدرسة محمد بن حمد (ب).

وأكد الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة اكتمال كافة التجهيزات لانطلاقة البطولة مع توجيه الدعوة لرموز الحركة الرياضية في المنطقة الشرقية لحضور حفل الافتتاح اليوم الذي يشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة والترفيهية يعقبها الافتتاح الرسمي بإقامة مباراتين، الأولى تجمع جامعة الفجيرة في مواجهة الدفاع المدني، ثم يعقبها لقاء أسبورت كينج مع مدرسة محمد بن حمد (أ)، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة رصدت مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى بجانب جائزة لأفضل لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف البطولة، مؤكداً على أهمية هذه البطولات في تجسيد التلاحم والترابط بين الطلاب ومؤسسات المجتمع.

من جانبه، أكد رمزي غنيم المنسق العام أن الهدف من البطولة تفعيل النشاط الرياضي في الجامعة مبدياً سعادته بالتجاوب الكبير الذي وجدته بطولة المؤسسات التي تدخل عامها العاشر على التوالي واستقطابها أعداداً غفيرة من نجوم وجماهير الكرة في الفجيرة والمنطقة الشرقية.