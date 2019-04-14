المهيري بطل كأس الهواة للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الدراج جاسم المهيري من فريق «إس إس للهواة» بكأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين لفردي الدراجات، بعد تفوقه وحصوله على أعلى رصيد من النقاط، وقدره 111نقطة في مجموع السباقات التي أقيمت على مدار الموسم لهذه الفئة.

وحل الدراج أحمد المري من فريق النشامة في المركز الثاني، وحارب البلوشي من فريق تريك في المركز الثالث ولكل منهما 100 نقطة.

وعلى مستوى الترتيب الفرقي حقق فريق إكسبو 2020 المركز الأول برصيد 112 نقطة، وتبعه فريق تريك في المركز الثاني برصيد 105 نقاط، ثم فريق إس إس في المركز الثالث برصيد 85 نقطة.

وكان اتحاد الدراجات قد نظم أيضاً في منطقة نزوى بالشارقة السباق الختامي للهواة المواطنين لمسافة 90 كلم بمشاركة 60 دراجاً، وأسفر عن فوز الدراج راشد محمد إبراهيم من فريق تريك بالمركز الأول وقطع المسافة في ساعتين و26 دقيقة و41 ثانية، وجاء زميله أحمد المري في المركز الثاني، فيما جاء الدراج ياسر البلوشي من فريق إس إس في المركز الثالث.

عقب انتهاء السباق، قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتقليد الفائزين بالسباق بالميداليات وباقات الورود، وتتويج أبطال الترتيب العام الفردي والفرقي، وتسليم جاسم المهيري كأس نائب رئيس الدولة وقميص البطولة.

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات عن سعادته بنجاح سباقات الهواة المواطنين التي نظمها الاتحاد على مدار الموسم، وقدم التهنئة للفائزين بألقاب الموسم الحالي، متمنياً التوفيق للجميع في المواسم المقبلة، وأكد أن الاتحاد منح الفرصة للدراجين الهواة في ممارسة هوايتهم المفضلة، والتألق في شكل منافسات رسمية أسوة بالمنافسات التي ينظمها لكافة الفئات، والفكرة نجحت بامتياز، بدليل زيادة عدد المشاركين، والمنافسة القوية التي تشهدها السباقات، وهو ما سيشجعنا على التطوير والاهتمام بصورة أكبر بهذه الفئة.