حتا يهزم خورفكان ويشعل سباق الصعود في «الأولى»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر
أطاح حتا مضيفه خورفكان من عرش الصدارة، واستعاد حظوظه في سباق المقدمة؛ بالفوز المثير الذي انتزعه من أبناء الخور بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب خورفكان في ختام مواجهات الأسبوع ال16 لدوري الدرجة الأولى.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح حتا في حسم الجولة بهدف وحيد، أحرزه اللاعب راشد سالم في الدقيقة 70، وبهذا الفوز يرفع حتا رصيده إلى 31 نقطة، متساوياً مع الحمرية في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن العروبة المتصدر، فيما تراجع خورفكان للمركز الثاني بنقاطه ال32 السابقة، أدار المباراة الحكم عيسى خليفة، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب حتا محمود قاسم؛ بسبب الخشونة الزائدة.
وعلى ملعبه، تغلب الذيد على ضيفه مصفوت بثلاثة أهداف نظيفة تبادل في إحرازها خليفة إبراهيم في الدقيقة 54، ومحمد المزروعي في الدقيقة 59، وعبدالله موسى في الدقيقة 79، وبهذا الفوز يرفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة، ويبقى مصفوت قابعاً في المؤخرة بنقاطه ال5 السابقة.
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