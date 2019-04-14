شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحافظ على الوصافة.. والوصل في أزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

واصل شباب الأهلي تفوقه على الوصل وفاز عليه بنتيجة 4-2، في المواجهة بينهما على ملعب استاد زعبيل ضمن الجولة ال20 من دوري الخليج العربي، ليتمسك «الفرسان» بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما زادت معاناة «الإمبراطور» وأصبح يحتاج إلى وقفة بعد التوقف عند 23 نقطة.

وفشل «الإمبراطور» في فك عقدة مدربه السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قاد شباب الأهلي أول أمس للفوز الثالث على الأصفر في هذا الموسم، وتفوق «الفرسان» على ملعبه في العوير في الدور الأول 3-2، كما حقق أبناء «الفاسكو» أروابارينا الشهر الماضي، فوزاً كبيراً على الوصل بلغ 5 -1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل مكتوم في نادي النصر بنصف نهائي كأس رئيس الدولة.

يعيش «الإمبراطور» أسوأ مواسمه على الإطلاق من حيث النتائج وأصبحت شباك الوصل مثقلة بالأهداف منذ الشهر الماضي حيث استقبلت شباكه 21 هدفاً في آخر 5 مباريات حيث كان قد خسر أمام الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، بدوري أبطال آسيا، وأمام شباب الأهلي 5- 1 في كأس رئيس الدولة، وفي «ديربي بر دبي» أمام النصر 2 -4 في الدوري، وأمام ذوب آهن 1-3 في البطولة الآسيوية.

من جهته، أكد المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا أن شباب الأهلي استحق الفوز بعد مباراة صعبة استحوذ فيها على الكرة، لافتاً إلى أن فريقه رغم الفوز لم يقدم المستوى المتوقع الذي خطط له، مستبعداً أن يكون فوز الشارقة له أثر في أداء اللاعبين، وقال: «ما يهمني هو فريقي، لأن الدوري في يد الشارقة وأي خطأ سيكون محسوباً على المتصدر، وعلينا أن نقاتل على المركز الثاني لأننا وصلنا إليه بصعوبة بعد نزاع مع أندية قوية، وهذا هدفنا في الفترة الحالية ولدينا مباراة قادمة مهمة جداً في الجولة المقبلة أمام الوحدة علينا أن نستعد لها».

وأوضح أن إصابة ماجد حسن عبارة عن كدمة قوية جداً في العضلة الأمامية ستتضح بعد إجراء الفحوص الطبية، وقال إنه استبدل دياز وأدخل النقبي لأنه أراد أن ينشط وسط الملعب من ناحية قطع الكرات لأن الوصل مستواه ارتفع في الشوط الثاني.

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ورفض أروابارينا أن يتحدث عن مستوى الوصل، قائلاً: تقييم الفريق الخصم سيكون عدم احترام من ناحيتي لأنه يمتلك مدرباً على أعلى مستوى، وريجيكامب صاحب شخصية محترمة.

ومن ناحيته، أرجع الروماني لورينت ريجيكامب خسارة الوصل إلى الأخطاء الدفاعية السهلة، وقال: من الصعب وجود كلمات مناسبة للتحدث بها في هذا الموقف، فريقنا قدم أداء جيداً في المباراة ولكننا أهدينا شباب الأهلي 3 أهداف بطريقة سهلة وحاولنا القتال للعودة أمام فريق جيد كل الفرق التي وجدها المنافس دخلت المرمى وأهدروا فرصة في الشوط الأول ونحن أهدرنا فرصتين علينا أن نحسن من وضعنا ونجهز التشكيلة المناسبة للقتال أمام ذوب آهان في إيران في البطولة الآسيوية.

وأضاف: كل مرة أعلم لاعبي فريقنا كيف يلعبون الكرة لقد أخبرتهم أن الخروج من الوضع الحالي يحتاج إلى مساعدتهم، كانت هناك فرصتان لكايو وسالمين في الشوط الأول، وأخبرت اللاعبين بين الشوطين أنه ليس أمامنا ما نخسره في المباراة بعد التأخر بهدفين وأعتقد أن التبديل الأول كان جيداً وحسن من مستوى الفريق.

وأوضح ريجيكامب أن الوصل مر بظروف صعبة قبل وأثناء المباراة أمام شباب الأهلي، وقال: «هذا هو وضع الوصل حالياً، هو غير محظوظ، بالأمس هزاع أصيب في التدريب، حاول أن يبدأ المباراة ولكنه لم يقدر»، لافتاً إلى أن الوصل أصبح في حاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة ولابد من عودة المصابين أمام الفجيرة لأننا سنفتقد لمجهودات وحيد وخميس، وعلي سالمين سيذهب إلى الخدمة الوطنية وعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف.

وعن الإحساس بالخطورة في المرحلة المقبلة، أكد ريجيكامب أنه لن يتعلل بمشاكل الفريق، وقال: «علينا أن نفوز في المباريات المقبلة».

أما البرزيلي كايو كانيدو قائد الوصل وهدافه فقد أعرب عن حزنه الشديد للوضع الذي يعيشه الإمبراطور هذا الموسم، وقال: «إننا محبطون لقد خسرنا من جديد، بالفعل الجمهور واللاعبون الكل غاضب جداً، من الصعب أن تتحدث وأنت خاسر، ولكن كم قلت من قبل سأجلس مع وكيل أعمالي ومجلس الإدارة، لا أعرف مصيري، سأتعامل كمحترف وأقدم كل ما عندي في الملعب حتى يحسم الأمر باتفاق وتفاهم».

من جهته، شدد أحمد خليل، لاعب شباب الأهلي، على أن لقب الدوري سيتم حسمه في الجولات الأخيرة، وقال: نعم الفارق9 نقاط مع الشارقة لكن المنطق يقول إن الحسم لن يكون إلا في آخر 3 جولات. وأضاف: نسعى إلى المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل، ونملك الثقة التي تساعدنا على رفع سقف طموحتنا في بقية مباريات الموسم.