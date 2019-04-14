شكرا لقرائتكم خبر عن «النجوم الصاعدة» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت جمعية البيت متوحّد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ومدارس سيتي لكرة القدم، النسخة الرابعة من مبادرة النجوم الصاعدة، في نادي خورفكان، بعدما وفّرت المبادرة الفرصة لأكثر من 500 طالب، من عشاق كرة القدم، للمشاركة في معسكرات تدريبية احترافية بقيادة مدربي مدارس سيتي لكرة القدم المعتمدين.
وأعرب عبدالله النيادي عضو مجلس إدارة جمعية البيت متوحد عن سعادته بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لتوفير فرصة التدريب مع مدربي النخبة في مدارس سيتي لكرة القدم لشباب الشارقة.
من جانبه، قال سايمون هيويت، رئيس العمليات في مدارس سيتي لكرة القدم: «سعداء بالعمل في إمارة الشارقة لأول مرة، بعد أن عملنا سابقاً في الفجيرة وعجمان والمنطقة الغربية. لدى الأطفال في الشارقة شغف واضح باللعبة، وشاهدنا بينهم عدداً من اللاعبين الأكثر موهبة في دولة الإمارات».
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