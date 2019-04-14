افتتاح البطولة الآسيوية لهوكي الجليد للسيدات اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، اليوم، في أبوظبي منافسات بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات 2019، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية.

تبدأ مراسم الافتتاح في الثامنة مساء اليوم بصالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، ويعقبها مباراة منتخبنا أمام الهند ضمن منافسات المستوى الأول، كما يلتقي منتخب تايلاند مع تايوان، وسنغافورة مع نيوزيلندا، وتشارك في البطولة 9 منتخبات تنقسم إلى فئتين، وتشمل فقرات الافتتاح دخول المنتخبات المشاركة للملعب، ورمي قرص الهوكي من قبل اللجنة المنظمة، وعزف السلام الوطني.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم، في مجلس أبوظبي الرياضي؛ للحديث عن تفاصيل البطولة، والأمور الفنية والتنظيمية، كما سيتحدث في المؤتمر مندوب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وكان المنتخب استعد لهذه البطولة؛ من خلال إقامة معسكرين تدريبيين، تحت إشراف مدربه الفني البيلاروسي سيرجيه، الذي ساهم مع المنتخب بالحصول على المركز الثاني في النسخة الماضية للبطولة.

وقال خالد الحبسي مدير المنتخب، إن خطة إعداد سيدات الهوكي تواصلت لفترة طويلة؛ حيث شملت المشاركات الخارجية، والمعسكرات التدريبية، وكان آخرها المعسكر التدريبي المكثف في مدينة العين، الذي استمر لمدة أسبوع.

وصرّح د. أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، بأن استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري، تأتي بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة، ودورها في المجتمع، وتمكينها في مجالات العمل ومختلف الأنشطة الرياضية.