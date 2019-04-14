فريق شرطة أبوظبي يتسلق جبل حفيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام فريق التحدي والمغامرات بعناصره من المنتسبين والمنتسبات، في مركز التربية الرياضية الشرطية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتسلق قمة جبل حفيت، الذي يبلغ ارتفاعه 1240 متراً فوق سطح البحر.

وقطع الفريق المسافة سيراً على الأقدام في 4 ساعات، بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصيّ والحذاء الجبلي، وتعد التجربة مغامرة مثالية وتجربة استثنائية، تعكس حرص شرطة أبوظبي على تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية وإثبات قدرة المرأة على التغلب على مواجهة المصاعب.