الوصل يفوز على الشارقة ويتوج بكأس أشبال السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج الوصل بكأس الأشبال للسلة بعد فوزه أمس الأول على الشارقة في ختام المسابقة 81-‏ 73،وسجل الواعد عبد العزيز خليفة 45 نقطة وعبدالله أحمد 17 نقطة.

وقال محمد القدسي المشرف الفني لقطاع الناشئين: إن إدارة شركة الألعاب الجماعية برئاسة نبيل عبد الكريم تتطلع لبناء جيل جديد ، وإن فريق الأشبال يخطو بثبات نحو التفوق، مؤكداً أحقيته في تحقيق الفوز بالبطولة.

يذكر أن فريق الأشبال البطل يقوده المدرب أحمد طلعت، ويعاونه محمد فؤاد كمدرب مساعد، والإداري علي عبيد، أما قائمة اللاعبين فتضم: عبد العزيز خليفة، عبدالله أحمد، عبد الرحمن شهداد، مشعل عبد الله، فاضل بهروز، علي خميس، خليفة عبدالله، مروان محمد، عمر خالد، خليفة خالد، حسن علي، علي أحمد، راكان عيسى، بدر سالم، خالد خميس، خالد يونس، بدر خالد، وماجد أحمد.