عبد الكريم.. رئيساً لفنية بطولة حمدان بن زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق محمد عبد الكريم، حكمنا الدولي السابق، على رئاسة اللجنة الفنية لبطولة حمدان بن زايد- الظفرة 2019.

وقال حكمنا الدولي السابق، إنه يتشرف برئاسة اللجنة الفنية للبطولة، بعد أن تم الاتصال به من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، إيماناً منه بما تحمله البطولة من قيم ومعانٍ وإضافة كبيرة لمجتمع المنطقة، خاصة أنها تحمل اسم شخصية رياضية قدمت الكثير للرياضة الإماراتية.

من جانب آخر، شهدت مباريات البطولة في افتتاح مبارياتها نتائج متباينة على مستوى الفرق؛ حيث تصدر فريق قلعة الميل المجموعة أ بالمرفأ برصيد 6 نقاط، يليه فريق العد برصيد 4 نقاط، وتصدر فريق حصن السرة المجموعة (ب) برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الرويس وبرج الهيلة وقلعة مزيرعة.

وفي غياثي ضمن المجموعة أ فاز فريق غياثي على فريق العقيلة 6-0، كما تعادل فريقا قلعة البيان ومحمية الطوى بهدف لكل فريق في جزيرة دلما، واكتسح فريق بينونة فريق مدينة زايد 14-0 في مجموعة مدينة زايد.

وضمن مجموعة السلع أ فاز فريق محمية الرملة على فريق محمية الدلفاوية بالانسحاب. كما فاز فريق المارية الغربية على فريق محمية المها الطبيعية 2-1، ضمن مباريات المجموعة ب.

وتقدم محمد مسلم بن عبد العزيز المحرمي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونير لخدمات النفط والغاز، بالشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سلطان خلفان الرميثي، على إتاحتهم الفرصة للشركة للمساهمة في رعاية هذه البطولة.