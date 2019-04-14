شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث نقاط ثمينة لنيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نيوكاسل يونايتد ثلاث نقاط ثمينة في سعيه إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر.

وسجل الإسباني أيوزي بيريز الهدف الوحيد في الدقيقة 32 بكرة رأسية، ليمنح لاعبي مواطنه المدرب رافايل بينيتيز ثلاث نقاط جعلتهم يتقدمون إلى المركز الثالث عشر مع 38 نقطة.

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