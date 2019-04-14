بلدية الحمرية تكرم بطل دوري وكأس الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم مجلس بلدي وبلدية الحمرية فريق الشباب بنادي الحمرية الثقافي الرياضي لكرة القدم، وذلك لإحرازه ثنائية بطل دوري الشباب وبطل كأس الشباب للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك على هامش حفل التتويج الذي أقيم على استاد الحمرية.

وقام حميد سيف الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية يرافقه مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتكريم اللاعبين والجهاز الإداري والفني لفريق شباب نادي الحمرية، ومنحهم أكاليل الورد التي وضعت على أعناقهم، بجانب تكريم رئيس مجلس الإدارة لنادي الحمرية جمعة عبيد الشامسي ونائبه سالم غانم الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه، أعرب مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، عن فرحته بتتويج الفريق بثنائية الموسم الرياضي (الدوري والكأس)، مقدماً شكره للاعبي الفريق على الإنجاز في تحقيق الهدف المنشود وحصد اللقبين، كما قدم عرفانه وتقديره للأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الفريق ولمجلس إدارة نادي الحمرية على متابعة الفريق وتحفيزهم الأمر الذي عزز من وتيرة الإنجازات وحسم الألقاب.

وأشار الشامسي إلى أن الفريق عبر تحقيقه اللقبين التاريخيين قد رسم معالم خريطة طريق لمستقبل كرة القدم بالحمرية نحو الأضواء، مؤكداً على أن بلدية الحمرية لن تدخر جهداً في دعم الفريق والوقوف معه في مختلف المنافسات.

وأشاد الشامسي بجهود مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، كما أشاد بجهود مجلس الشارقة الرياضي.