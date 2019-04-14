النصر بطل كأس رئيس الدولة للسلة للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوزه على شباب الأهلي 81-74، أمس، في ختام المسابقة التي جرت بصالة نادي الوصل.

جاءت المباراة قمة في الإثارة والندية من بدايتها إلى نهايتها، وتقلبت نتائج أشواط المباراة بين شباب الأهلي والنصر، حتى استطاع «العميد»حسم اللقب خلال الثواني الأخيرة من المباراة، وهو اللقب الأول للنصر في تاريخ البطولة.

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وبفوز النصر، توج «العميد» بدرع التفوق العام لمجمل نتائج فرق النادي التي حققها هذا الموسم، كما استحق طلال سالم نجم النصر الفوز بأفضل لاعب في مباراة الختام.

توج النصر بكأس البطولة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد السلة.

من جانب آخر حقق فريق ناشئي نادي الشارقة الفوز بكأس الناشئين بعد فوزه على الوحدة 61-58، كما فاز براعم شباب الأهلي بلقب كأس البراعم على حساب النصر 59-50