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٢٥ مشاركة يجتزن تحدي الجبل في رأس الخيمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت أكثر من 25 مواطنة من دبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة في اجتياز تحدي مسار الجبل، الذي نظمه فريق رحالة ابن ماجد التابع لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي بإشراف مدربة اللياقة البدنية منى الدبل بالتعاون مع فريق المغامر هزاع فزاع في وادي نقب في رأس الخيمة.
وقالت منى الدبل مدربة اللياقة البدنية، نجحنا في تنظيم تحدٍّ خاص للسيدات، وأثبتت جميع المشاركات قدرتهن على مجابهة التحديات.
وأثنت حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي ومؤسس فريق رحالة ابن ماجد، على تعاون مدربة اللياقة البدنية منى الدبل والمغامر هزاع فزاع في تنظيم التحدي وإفساح الفرصة للعنصر النسائي في اختبار لياقتهن البدنية، والتعرف على قدراتهن، في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن المشاركات لم تثنهن صعوبة الشروط الصارمة التي حددها الفريق للمشاركة في التحدي.

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