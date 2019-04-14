دبا الحصن يتصدر دوري شباب الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من النسخة الأولى لبطولة دوري شباب الإمارات لكرة قدم الصالات التي تلعب مبارياتها على ملعب صالة نادي مليحة يوم الجمعة من كل أسبوع عن فوز دبا الحصن على مليحة 5-4، والظفرة على اتحاد كلباء 2-1، وخورفكان على الحمرية 5-1، ودبا الحصن على النصر 6-1.

وبقي دبا الحصن في الصدارة برصيد 10 نقاط، وخورفكان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ومليحة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والظفرة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والنصر خامساً برصيد نقطة، واتحاد كلباء والحمرية في المركزين السادس والسابع من دون رصيد.

وأكد شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف عام مسابقات الشباب إن الجولة حفلت بالإثارة والندية وأظهرت لاعبين جيدين سيكون لهم مستقبل كبير مع اللعبة، وأشاد بحسن الاستضافة من نادي مليحة برئاسة مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، كما أشاد بجهود مجلس الشارقة الرياضي ومتابعة اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

وقال «وضعنا خطتنا للموسم القادم بأن يكون افتتاح الموسم الجديد بمباراة السوبر بين بطلي الكأس والدوري، وكل الشكر إلى كافة الجهات التي ساهمت في نجاح مسابقات شباب الصالات في موسمها الأول، ونتطلع لاستقطاب المزيد من الأندية في الموسم القادم».