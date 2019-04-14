«كيرلا سماجم» بطل الاحتفالية الهندية بعام التسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً نظم المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في الإمارات المهرجان السنوي ال 16 لبطولة كرة القدم على استاد القطارة في نادي العين بمناسبة عام التسامح بمشاركة 17 فريقاً من أبناء الجالية الهندية على مستوى الإمارات و10 مدارس في مرحلتي الصغار والكبار، وفاز فريق كيرلا سماجم من العين بكأس المهرجان ليتوج بطلاً للتسامح، وذلك بحضور المقدم بهيان حمد العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، حمد الملا مدير بنك الدم الإقليمي، ومحمد النيادي نائب مدير العمل والعمال في العين، ومبارك مصطفى رئيس النادي الهندي، وأشرف بلي كندى نائب رئيس المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في الإمارات إلى جانب حضور عدد من رجال الأعمال الهنود وأبناء الجالية.

وألقى الشيخ الدكتور سالم بن ركاض كلمة الافتتاح وأكد أن دولة الإمارات سارت منذ تأسسيها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على نموذج متفرد في التسامح، وقال: الإمارات نجحت في تحويل فكر وقيم ومبادئ التسامح إلى نهج حياة من خلال استحداث وزارة للتسامح وإصدار قانون لمكافحة التمييز والكراهية ونبذ العنف والتطرف والتمييز.

وأشاد الشيخ سالم بن ركاض بإسهامات الجالية الهندية في المجالات التنموية المختلفة بالإمارات، ورحب بالفرق المشاركة، وقال أشرف بلي كندى نائب رئيس المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في الإمارات إن المهرجان تعبير صادق عن شكر أبناء الجالية الهندية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما ألقى محمد النيادي والمقدم العامري والدكتور الملا كلمات عبروا فيها عن خالص شكرهم وامتنانهم لأبناء الجالية الهندية على تنظيم المهرجان.

وفي ختام الحفل قامت اللجنة العليا للمهرجان بتكريم الشيخ سالم بن ركاض ومحمد النيادي والمقدم العامري وحمد الملا تقديراً لتعاونهم وجهودهم المبذولة، كما تم تكريم وتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق المشاركة.