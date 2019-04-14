الهلال يكسب الأهلي بهدف إسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حافظ الهلال على أمله في نيل لقب دوري المحترفين السعودي؛ بعد فوزه على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل في ملعب الجوهرة المشعة ضمن الجولة ال27 من البطولة.

أحرز الإسباني البرتو بوتيا هدف الانتصار الهلالي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول؛ بفضل متابعته لكرة عرضية من ياسر الشهراني، وبذلك رفع الفريق الأزرق رصيده إلى 63 نقطة، وبقي الأهلي 46 نقطة في المركز الخامس، وسيلتقي الفريقان مجدداً، يوم غد الاثنين، على نفس الملعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال العرب.

لم يرتق «الكلاسيكو» لمستوى الإثارة التي ظهر بها في الدور الأول، وفاز الهلال يومها «4-3»؛ حيث انحسر اللعب كثيراً في وسط الملعب، وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37؛ بعد طرد متوسط الميدان يوسف الحربي.

وبدا الكرواتي زوران غاضباً من أسئلة الإعلاميين؛ بعد المباراة عن تغييره للبيروفي كاريو؛ حيث قال: «أنا أعلم بمصلحة الفريق، واللاعب الذي يتناسب وجوده مع خطتي»، وأضاف: «حققنا ثلاث نقاط مهمة، وعلينا التطلع دائماً للفوز؛ لتحقيق طموحاتنا».

وعزا الأورغوياني فوساتي مدرب الأهلي خسارة فريقه لعامل النقص؛ بعد طرد الحربي في الشوط الأول، مشيراً إلى أن ذلك أثر في خطة الفريق.

وشهدت المباراة لقطات ثنائية بين مدافع الأهلي المخضرم حسين عبد الغني والفرنسي جوميز مهاجم الهلال، ما اضطر الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لمنح قائد الأهلي البطاقة الصفراء، وقال عبد الغني بعد الصافرة،: «ما حدث بيني وبين جوميز هو تحد خاص داخل الملعب، هو كان يرغب التسجيل ومنعته».

في بقية المباريات عاد التعاون لتحقيق الانتصارات؛ بفوزه على ضيفه القادسية بثنائية نظيفة سجلها نيلدو من ركلة جزاء، وربيع سفياني.

وبصم الفيحاء على هبوط أحد رسمياً؛ بفوزه على الأخير (3-1)، ليعيد للفريق الفيحاوي آماله بالبقاء؛ بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة،وانفرد الفيصلي بالمركز السادس؛ بعد فوزه على الوحدة (2-1) ليصبح رصيده 40 نقطة.