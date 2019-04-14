شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي بنهائى الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأحد، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السلوفينى نيكولا ، نظيره النجم الساحلى التونسى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على الترجى التونسى أول أمس الجمعة بنتيجة 30 /27 , بينما تأهل النجم بالفوز على وجدة المغربى بنتيجة 31 /26 ، ليتقابل الترجى مع وجدة لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تأهل فريق الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سموحة 35 /27 فى ربع النهائى، والفوز فى دور المجموعات على حورية الغينى 40 / 24 و التعادل مع النجم الساحلى 29 / 29 .

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ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره

ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك .

يعول الجهاز الفنى للنادى الأهلى فى لقاء النهائى أماله على اللاعبين أصحاب الخبرات و أبرزهم إسلام حسن صانع الألعاب صاحب المهارات ، و الحارس الدولى محمد عصام " الطيار " الذى إكتسب خبرات قوية ؤخرا بعد مشاركة فى كأس العالم الأخيرة مع المنتخب فى الدنمارك .