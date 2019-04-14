الارشيف / اخبار الرياضه

رجال يد الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي بنهائى الكؤوس الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي بنهائى الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأحد، فريق  رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السلوفينى نيكولا ، نظيره النجم الساحلى التونسى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

تأهل فريق الأهلى إلى النهائى  بالفوز على الترجى التونسى أول أمس الجمعة بنتيجة 30 /27 , بينما تأهل النجم بالفوز  على وجدة المغربى بنتيجة 31 /26 ، ليتقابل الترجى مع وجدة لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تأهل فريق الأهلى إلى نصف النهائى  بالفوز على سموحة 35 /27 فى ربع النهائى، والفوز فى دور المجموعات على حورية الغينى 40 / 24 و التعادل مع النجم الساحلى 29 / 29 .

Advertisements

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره

ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك .

يعول الجهاز الفنى للنادى الأهلى فى لقاء النهائى أماله على اللاعبين أصحاب الخبرات و أبرزهم إسلام حسن صانع الألعاب صاحب المهارات ، و الحارس الدولى محمد عصام " الطيار " الذى إكتسب خبرات قوية ؤخرا بعد مشاركة فى كأس العالم الأخيرة مع المنتخب فى الدنمارك .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال يد الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي بنهائى الكؤوس الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا