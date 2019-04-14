شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا الأهلى أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا.. قصة الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً، بعدما اكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد برج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا و بعدم القدرة على الفوز بسداسية نظيفة خلال المباراة التى جمعته أمام صن داون

ما معنى كلمة " ريمونتادا " ؟

كلمة الـ "ريمونتادا" هي كلمة إسبانية تعني التعافي أو العودة وكانت تستخدم هذه الكلمة الإسبانية بشكل كبير في الحروب، ووصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن 16 إلى 19 ميلادي حينما كانا أقليما الباسك و كاتالونيا يحاولا الانقسام عن الحكم الملكي الإسباني .

استخدام كلمة الـ ” ريمونتادا ” في عالم كرة القدم

كان يستخدم مصطلح الريمونتادا في عالم كرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واختفى و من ثم أعادته للحياة من جديد الصحيفة الكاتالونية ” سبورت ” بعد هزيمة نادي برشلونة من اي سي ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013 بنتيجة هدفين دون رد برشلوني .

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وبالفعل استطاع برشلونة العودة وتحقيق الريمونتادا بالفوز برباعية نظيفة على اسي ميلان مرحلة الاياب .

إن كنت من متابعي كرة القدم الإسبانية فمن المؤكد أنك قد سمعت كلمة ” ريمونتادا ” حيث استخدمت كلمة ريمونتادا بشكل كبير جداً بعد خسارة برشلونة من باريس سان جيرمان في ذهاب دوري الأبطال فما معنى هذه الكلمة ؟