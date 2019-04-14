شكرا لقرائتكم خبر عن "ريمونتادا ساحت راحت مطرح ما راحت".. سخرية الجمهور من خروج الأهلى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب خروج الأهلى من البطولة الأفريقية، بعد عدم القدرة على الفوز بسداسية نظيفة خلال المباراة التى جمعته أمام صن داونز، حرصت العديد من صفحات السوشيال ميديا على تداول صور كوميكس ساخرة بعد عدم قدرة النادى الأهلى على تحقيق الريمونتادا التاريخية، والفوز بسداسية أمام صن دوانز، بالإضافة إلى السخرية من حكم المباراة.



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وفاز الأهلى على صن داونز الجنوب إفريقى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا ليودع الفريق الأحمر البطولة الأفريقية بسبب الخسارة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقان يوم السبت الماضى فى بريتوريا.

وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي حيث اكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم وسجل هدف الفريق الوحيد مهاجمه المغربى وليد أزارو.