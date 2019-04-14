- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن "ريمونتادا ساحت راحت مطرح ما راحت".. سخرية الجمهور من خروج الأهلى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب خروج الأهلى من البطولة الأفريقية، بعد عدم القدرة على الفوز بسداسية نظيفة خلال المباراة التى جمعته أمام صن داونز، حرصت العديد من صفحات السوشيال ميديا على تداول صور كوميكس ساخرة بعد عدم قدرة النادى الأهلى على تحقيق الريمونتادا التاريخية، والفوز بسداسية أمام صن دوانز، بالإضافة إلى السخرية من حكم المباراة.
وفاز الأهلى على صن داونز الجنوب إفريقى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا ليودع الفريق الأحمر البطولة الأفريقية بسبب الخسارة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقان يوم السبت الماضى فى بريتوريا.
وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي حيث اكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم وسجل هدف الفريق الوحيد مهاجمه المغربى وليد أزارو.
كانت هذه تفاصيل خبر "ريمونتادا ساحت راحت مطرح ما راحت".. سخرية الجمهور من خروج الأهلى الأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.