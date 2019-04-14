شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار بيع تذاكر مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالسوق السوداء فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة السويس أمس وقبل ساعات من لقاء إياب الربع النهائى للكونفدرالية اليوم الأحد بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى على ملعب استاد الجيش، انتشار لبيع تذاكر المباراة فى السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن قيمة التذكرة الحقيقية هي 20 جنيها إلا أنها وصلت إلى 50 و75 جنيهًا نظرا لوجود شعبية للنادى الملكى فى بلد الغريب، وتأمل جماهير الزمالك بالسويس فى دعم فريقها لتخطى أغادير بعد تعادلهما سلبيًا في لقاء الذهاب.