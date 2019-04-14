شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مدير بطولة إفريقيا يعتذر لـ الحضرى.. ويكشف سبب عدم حضور حسام حسن الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أنه تمت دعوة كل من الكابتن حسام حسن، وعصام الحضرى لحضور حفل قرعة الأمم الإفريقية.

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وأضاف فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «تمت دعوة الكابتن حسام حسن لحفل قرعة الأمم الإفريقية، وأنا اتصلت به لكن تليفونه مغلقا، وأوصلتله الدعوة عن طريق المقربين، لكن بدون رد منه»، متابعا: «كابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا، وكان يشرفنا حضوره».

وأوضح مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أنه تمت دعوة عصام الحضرى تليفونيًا، لتأخر وصول الدعوات، قائلا: «عصام الحضري أسطورة وهو واجهة لينا، واعتذرتله على أي سوء تفاهم حصل».