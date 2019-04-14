جدول ترتيب ترتيب الدوري السعودي .. الهلال يتصدر والعالمي في الوصافة

انتهت أمس السبت، مباريات الجولة السابعة والعشرين من مباريات الدوري السعودي الممتاز في الموسم الكروي الحالي، حيث شهدت الجولة العديد من النتائج العامة والتي تسببت في تغيير جدول الترتيب بالكامل، وبدأت الجولة بمباراة الاتفاق والفتح التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، وانتصر الشباب على الباطن في المباراة الثانية.

والتقى نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، حامل اللقب في الموسيمين الماضيين، نظيرة النادي الأهلي السعودي في كلاسيكو السعودية والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف على الراقي، ليعود الموج الأزرق للصدارة بشكل مؤقت على حساب العالمي، وخسر الوحدة من الفيصلي بهدفين لهدف.

واختتمت مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد، حيث انتهت بفوز العميد على العالمي بثلاثة أهداف لهدفين، ليبتعد العميد عن مركز الهبوط، ويهدي الزعيم صدارة الدوري.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 27 19 6 2 62 29 +33 63 2 النصر 27 19 4 4 59 26 +33 61 3 الشباب 27 14 8 5 35 22 +13 50 4 التعاون 27 14 7 6 57 30 +27 49 5 الأهلي 27 14 4 9 56 38 +18 46 6 الفيصلي 27 11 7 9 45 38 +7 40 7 الوحدة 27 11 6 10 33 33 0 39 8 الفتح 27 8 Advertisements 11 8 30 30 0 35 9 الاتفاق 27 8 9 10 40 47 −75 33 10 الرائد 27 8 7 12 29 47 −18 31 11 الحزم 27 7 9 11 31 43 −12 30 12 الاتحاد 27 7 7 13 36 42 −6 28 13 الفيحاء 27 8 4 15 28 46 −18 28 14 القادسية 27 8 3 16 32 43 −11 27 15 الباطن 27 6 4 17 26 50 −24 22 16 أحد 27 3 6 18 22 57 −35 15

كما تأكد هبوط نادي أحد السعودي إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الكروي المقبل، بعدما احتل المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة في الدوري للموسم الكروي الحالي.