جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2018-19 .. عبد الرزاق حمد الله يتصدر الترتيب

أسدل الستار مساء أمس السبت، على مباريات الجولة السابعة والعشرين في الدوري السعودي، حيث تصدر نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، جدول ترتيب الدروي السعودي، عقب الفوز على النادي الأهلي وخسارة النصر أمام الاتحاد في نفس الجولة.

كما تمكن نادي الاتحاد السعودي في الابتعاد عن منطقة الهبوط بالدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بعدما تحصل على الثلاث نقاط الهامة أمام النصر، بينما تأكد هبوط نادي أحد السعودي إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي، عقب الخسارة في الجولة الحالية.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2018-19:

وعلى صعيد الهدافين، واصل اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله، تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز، بعدما سجل هدفين في مرمي نادي الاتحاد السعودي، حيث رفع رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة الهدافين وأصبح الفارق بينه وبين جوميس وتاوامبا المشتركين في المركز الثاني 8 أهداف.