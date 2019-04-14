ترقب نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم الاحد 14-4-2019 في إياب ربع نهائي الكونفدرالية...

نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم حيث يصطدم مساء الأحد فريق الزمالك المصري ونظيره المغربي حسنية أغادير، في مباراة العودة بالدور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سوف تقام المباراة في مصر وسط حضور جماهيري من قبل عشاق الكرة ومشجعي فريق الزمالك على ملعب الجيش بمدينة السويس.

نتيجة مباراة الزمالك و حسنية أكادير

تأهل فريق الزمالك المصري لدور ربع النهائي بعد صدارة مجموعته في البطولة بتسع نقاط حققها الفريق عن طريق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات أخرى كما تلقى خسارة في دوري المجموعات.

وكذلك تأهل الفريق المغربي حسنية أغادير، بعد تربعه على المركز الثاني بالمجموعة بحصوله على ثمانية نقاط، حققها بفوزين وتعادلين وكذلك تلقى الخسارة في مباراتين، وقد صعد الفريق على حساب حامل اللقب الماضي فريق الرجاء الرياضي.

والجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 0-0

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير

يستضيف فريق الزمالك نظيره المغربي على ملعب الجيش بمدينة السويس مساء اليوم الأحد 14 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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يتقابل فريقي الزمالك وحسنية أغادير في الدور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير || موعد مباراة الزمالك وفريق حسنية أكادير

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

محمود جنش في حراسة مرمى الفريق وأمامه في خط الدفاع عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز وأمامهم طارق حامد – محمود عبد العزيز وفي خط الوسط كل من محمد عنتر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ويقود خط الهجوم منفردًا خالد بوطيب.

ويسعى جروس لتحقيق نتيجة إيجابية توفر ، ليضمن التأهل للدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع لفريق حسنية أغادير

في حراسة المرمى عبد الرحمن الحواصلي، وأمامه في خط الدفاع كل من أميني صديقي – سفيان بوفيتني – ياسين رامي – إدريس بناني، ويضم خط الوسط عماد كيموي – جلال داودي – المهدي أوبيلا – يوسف الفحلي، أما الهجوم فيقوده تامر صيام – أيوب الملوكي.