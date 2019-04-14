“أستقبل الآن” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم...

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يحل يستقبل الفارس الأبيض فريق حسنية أغادير لحساب مباريات إياب دور 8 من الكونفدرالية، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من الفراس الأبيض في مكان وسط توقعات كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بالنسبة للزمالك.

ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية وكذلك موعد المباراة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير

تعد مباراة النادي الزمالك المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات الحالية، حيث يخوض النادي الزمالك مباراة اليوم في دور ربع النهائي بعدما تأهل كأول مجموعته، ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم لمواصلة المشوار خلال البطولة الإفريقية، وخاصة بعدما نجح الفريق في تحقيق التعادل على أرض حسنية أغادير.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

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من المقرر أن يكون موعد ماتش الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في إياب الدور ربع النهائي بالكونفدرالية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير علي جميع الأقمار دون النايل سات عبر الترددات التالية:

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.