تعرف على عقوبات لاعبي الأهلي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا

أعلن مسئولو النادي الأهلي المصري الأول لكرة القدم، عن اتخاذ قرار فوري ضد لاعبي النادي الأهلي المصري، عقب الخروج من دوري أبطال افريقيا في الموسم الكروي الحالي، والخسارة أمام صنداونز بخماسية لهدف في مباراة الذهاب والإياب، والخروج من دور ال16 في البطولة.

وودع النادي الأهلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الكروي الحالي، عقب الفوز على نظيرة نادي صنداونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي وليد أزارو، حيث خسر المارد الأحمر السبت الماضي بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا.

وفشل النادي الأهلي المصري في تحقيق أحلام جماهير الفريق من خلال تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام نادي صنداونز الجنوب أفريقي والفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، حيث شهدت المباراة أداء تحكيمياً سيئ للغاية من قبل الحكم الجامبي جاساما.

عقوبات لاعبي الأهلي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا

وقرر مسئولي النادي الاهلي المصري، عن إتخاذ قرار فوري بخصم 10% من عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخروج المخزي من دوري أبطال أفريقيا، حيث أبلغ رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، مدير الكرة في الفريق سيد عبد الحفيظ، بتفعيل القرار فوراً وابلاغ كافة اللاعبين بالقرار.