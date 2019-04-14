إستقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بدون تشفير اليوم | قنوات...

الناقلة المفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشر يبحث الكثير من متابعي الساحرة المستديرة عمومًا وجماهير نادي الزمالك بالأخص على طريقة مشاهدة مباراة الذهاب التي تجمع فريق الزمالك ضد الفريق المغربي حسنية أغادير في ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019 وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير مباشرة على الهواء.

وقد تأهل الفريقين لربع النهائي بعد النجاح في تخطي دور المجموعات، الزمالك أول مجموعته ب 9 نقاط ، وحسنية أغادير ثاني مجموعته بثمان نقاط.

يذكر أن هذه المواجهة هي الثانية في تاريخ مواجهة الفريقين وقد اصطدم الزمالك من قبل بـ 7 مواجهات مع فرق المغرب حصد منها انتصارين و ثلاث تعادلات و هزيمتين.

وقد انتهت مباراة الذهاب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية بالتعادل السلبي بين الفريقين

مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى اياب ربع النهائي

تم الإعلان عن الموعد الرسمي الأخير لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في دور اياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019، وسوف تقام المباراة يوم الأحد 14 أبريل 2019 في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء الحكم: هيلدر مارتينز دي كارفاليو وستقام المباراة على ستاد الجيش بالسويس

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر

تعد قناة beIN SPORTS HD 1 المالك الحصري لحقوق نقل بطولة كأس الكونفدرالية 2019، حيث تذاع جميع مباريات البطولة على هذه القناة فقط، وسوف تذاع مباراة الزمالك و حسنية أغادير المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة فسوف تكون منقولة على القناة المصرية الثانية الأرضية،سيعلق على المباراة عبر قناة بي ان سبورت المعلق احمد الطيب على القناة الصوتية الأولى، بينما سيعلق جواد بده على القناة الصوتية الثانية.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مجاناً اليوم

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مجانا اليوم، هي قنوات تذيع مباراة الزمالك و حسنية أكادير ، على التردد التالى:-

تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك وحسنية اغادير

القناة القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز قناة ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 3000 تردد قناة 3 Sport القمر الأفغاني 11293 افقي 30000 تردد قناة AZ Tv القمر الأذري 11169 أفقي 20400 تردد قناة CBC SPORT HD القمر الأذري 11135 أفقي 27500

مباراة الزمالك اليوم

تراجع الزمالك عن صدارة بطولة الدوري الممتاز بعد خسارته كم فريق المصري و تصدر الأهلي بطولة الدوري بفارق نقطة واحدة ويذكر ان فريق الزمالك قد خسر امام فريق المصري البورسعيدي بهدفين الى هدف فى لقاء الجولة 28 من عمر الدورى المصرى، لاعب الزمالك 25 مباراة في الدوري الممتاز خسر منهم مباراتين فقط وتعادل في 6 مباريات وحقق الفوز في 17 مباراة ليحتل وصافة بطولة الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن فريق الأهلي الذي احتل المركز الاول.

مباراة حسنية أغادير الان

اصطدم فريق حسنية أغادير مرة واحدة من قبل مع فريق مصري وكان قد واجه فريق الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال العرب 2004 في دور الـ 32 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الذهاب بالمغرب وفاز الأهلي بعدها بثلاثية في مباراة العودة بالقاهرة.

وقد شارك فريق حسنية أغادير المغربي بدوري أبطال أفريقيا مرتين من قبل في عام 2003 وودع البطولة في دور الـ16 بعد خسارته أمام أسيك الايفواري، ثم في عام 2004 ولم يستطيع الفريق عبور دور الـ 32 بعد خسارته أمام النجم الساحلي التونسي، وشارك في الكونفيدرالية في مناسبة وحيدة قبل مشاركته الحالية وخرج من دور الـ 16 الأول على يد دولفين النيجيري.