“استقبل” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم على جميع...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الاحد 14 ابريل، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بالسويس، ويحاول الزمالك تحقيق الفوز من أجل التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

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تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك وحسنية اغادير

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد حسنية اغادير مجاناً ومباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح للمتابعين إن مباراة الزمالك وحسنية اغادير المغربي اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1.

سيعلق على المباراة عبر قناة بي ان سبورت المعلق احمد الطيب على القناة الصوتية الأولى، بينما سيعلق جواد بده على القناة الصوتية الثانية.