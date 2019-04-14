حالات إغماء بين جماهير الأهلي بسبب التدافع في المدرجات والأمن يتدخل.. فيديو

القسم الرياضي
رصدت كاميرا ، صدي البلد ، حالات إغماء بين جماهير الأهلي بسبب التدافع في المدرجات، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن المركزي لإنقاذهم وحملهم إلى رجال الإسعاف.
وودع الأهلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد فريق صن داونز من دور بع النهائي بالمسابقة، وذلك بعدما هزم بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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