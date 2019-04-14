مدير بطولة أفريقيا يرد على انتقاد الاتحاد التونسي لملعب السويس

محمد طاهر ابو الجود

علق الكابتن محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، على انتقاد الاتحاد التونسي لكرة القدم، لملعب إستاد السويس، قبل شهرين من انطلاق بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الانتقاد غير مبرر على الإطلاق؛ لأن أرضية الإستاد الأفضل في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "المسئولين في الاتحاد التونسي خانهم التعبير ولكن نكن لهم كامل الاحترام، ونوضح لهم كل التفاصيل"، لافتًا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من بخصوص هذا الأمر.

وأكمل: "نعد جميع المنتخبات بتوفير المناخ المناسب لهم...