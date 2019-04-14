النشرة الرياضية..الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا.. ومدافع يوفنتوس يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث خلال يوم السبت 13 أبريل 2019.

بالفيديو.. المعجزة لم تتحقق.. الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا

ودّع فريق الكرة بالنادي الأهلي مسابقة دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز على صنداونز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن إياب دور ربع نهائي.

مدافع يوفنتوس يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن أندريا بارزاجلي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، عندما يكمل موسمه التاسع كمدافع مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

فيفا يدين العنصرية

دعا السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جميع المعنيين بكرة القدم بأن يحذو حذو الفيفا في البطولات التي ينظمها، حيث يمكن للحكام إيقاف أي مباراة في حال حدوث اعتداء عنصري.

نيدفيد يجري عملية جراحية بالغضروف

أكد مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لاعب الفريق كريم وليد "نيدفيد" سيجري عملية جراحية بالغضروف خلال الساعات القليلة المقبلة.