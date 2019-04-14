معلق الأهلي وصنداونز: لا أنافق.. و4 أسباب تفسر هجومي على الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عبده، معلق بي إن سبورتس الذي علق على مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، أن الحكم الجامبي بكاري جاساما لم يكن موفقًا، مفسرًا أسباب توجيه اللوم إليه خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (1-0).

الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا بفوز هزيل على صنداونز في إياب ربع نهائي المسابقة مساء اليوم السبت في الإسكندرية، بعد نهاية لقاء الذهاب بالخسارة في بريتوريا (5-0)، ليخسر بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.

وقال عبده، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" بعد المباراة: "كانت الأمور صعبة بالتأكيد على الأهلي أمام فريق منظم بحجم صنداونز، نظرا لخسارته الكبيرة في لقاء الذهاب".

وأضاف: "لا يوجد فريق في العالم خسر بخمسة أهداف قبل أن ينجح في التعويض خلال لقاء العودة، باستثناء نماذج نادرة أبرزها برشلونة أمام باريس سان جيرمان".

وأكمل: "مارتن لاسارتي مدرب الأهلي الذي لم ينجح في قراءة المباراة جيدًا، والنادي تعاقد مع أكثر من لاعب في فترة الانتقالات بمركز الجناح، وأغفل مراكز أخرى مثل مركزي لاعب الوسط المدافع وقلب الدفاع".

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وانتقل معلق المباراة للحديث عن أسباب انتقاده للحكم جاساما قائلا: "اختيار حكم مباراة إفريقية يجب أن يكون الدوري في بلده قوي، وأرى أن الدوري الجامبي غير جيد وبالتالي لن يفرز لنا حكاما كبارا".

وأكد: "أداء الحكم الجامبي خلال السنوات الأخيرة يثير عدة علامات استفهام، ولا يستحق أن يدير مباريات في مثل هذه الأدوار الهامة بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "أتمتع بخبرة كبيرة في الكرة الإفريقية، وأفهم كيف يريد الحكم أن يسير المباراة، قرارات جاساما قامت بتحجيم نوايا الأهلي من أول لعبة في المباراة ومنعه من العودة في النتيجة رغم الهزيمة الثقيلة في لقاء الذهاب".

وواصل: "الحكم كان يكيل بمكيالين، حيث أشهر عدة بطاقات صفراء للاعبي الأهلي، وقام باحتساب ضربات حرة غير مؤثرة في منتصف الملعب، ".

واستمر: "تم إلغاء هدف صحيح للأهلي، وهو ما أدى إلى توتر اللاعبين، كما سمح بإهدار وقت المباراة بعدما تمادى لاعبو صنداونز في السقوط، قبل أن يحتسب دقيقتين فقط كوقت بدل ضائع في الشوط الأول".

وأتم معلق بي إن سبورتس قائلا: "لا أنافق من أجل كسب شعبية عند الجماهير أو مجاملتهم، هذه ليست مدرستي على الإطلاق، يجب أن تتوافر المهنية أثناء تعليقي على المباراة ونقل الحدث بجانب توضيح رأيي".