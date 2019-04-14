تحدث عبد الحميد بسيونى نجم منتخب مصر والزمالك السابق حول قرعة كأس الأمم الأفريقية والمجموعة التي وقع بها المنتخب الوطني.
وأكد عبد الحميد بسيونى في تصريحاته لـ"الوفد" قدرة مصر على التأهل للدور الثانى لأن مجموعة مصر جيدة ومتوازنة.
وأضاف بسيونى أن المباراة الإفتتاحية أمام منتخب زيمبابوي ستكون بوابة مبكرة لصعود المنتخب.
وتابع: "مباراة الكونغو ستكون بها فرص كبيرة للفوز".
وعن مواجهة المنتخب الوطني أمام أوغندا، قال "نعم كان هناك معاناة عند مواجهتهم في المباراتين الأخيرتين، وكان بسبب ذلك أختلاف الأمر، فالمباريات السابقة كانت بتصفيات كأس العالم وكانت مباريات مصيرية، وسط ضغوطات نفسية وعصبية كبيرة على اللاعبين ورغبة
وحول مجموعتى المغرب وتونس، قال: "أرى أن الفرق "الكبيرة" وذات التصنيف الثاني، مثل نيجيريا والكاميرون وغانا، مرورًا بالمغرب وتونس سيكون لديهم القدرة على التأهل والتحكم في مجموعاتهم وأخذ خطوات للأمام في البطولة الأفريقية".
واختتم: "أريد أن أوجه الشكر للمسؤولين عن حفل قرعة كأس أمم أفريقيا، فقد كانوا على قدر المسؤولية، والحفل كان عالميًا وشئ مشرف".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحميد بسيونى لـ"الوفد": مجموعة مصر متوازنة والفرق الكبيرة الأقرب للبطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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