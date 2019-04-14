وفود المجموعة السادسة تزور ملعب الإسماعيلية

حرصت وفود المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على زيارة ملعب ستاد الإسماعيلية، الذي يستضيف لقاءات ملعب ستاد الإسماعيلية، الذي يستضيف لقاءاتالمجموعة. والجدير بالذكر أن المجموعة السادسة تضم كلًا من: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو.

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