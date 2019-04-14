وفود المجموعة السادسة تزور ملعب الإسماعيلية

حرصت وفود المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على زيارةملعب ستاد الإسماعيلية، الذي يستضيف لقاءات
المجموعة.
والجدير بالذكر أن المجموعة السادسة تضم كلًا من: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو.
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