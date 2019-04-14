أحمد السيد: مانويل جوزيه قادر على إعادة تاريخ الأهلي.. ويستحق العودة

يرى أحمد السيد مدافع الأهلي السابق أن البرتغالي مانويل جوزيه يستحق العودة لتدريب المارد الأحمر في وقت مقبل. وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جوزيه قادر بهذه المجموعة من لاعبي الأهلي في صناعة إنجازات جديدة وجيل مثل السابق". "جوزيه قادر بهذه المجموعة من لاعبي الأهلي في صناعة إنجازات جديدة وجيل مثل السابق". وتابع: "جوزيه حقق معادلة صعبة وهي أن تثق فيه الجماهير ويثق فيه اللاعبين، لاعبي الأهلي الحاليين جودتهم جيدة ولكن أرى أنهم في حاجة للتوظيف الجيد في أرض الملعب". واستكمل: "أرى أن مانويل جوزيه يستحق العودة للأهلي فهو متابع للدوري المصري وحال الفريق الحالي، وأتمنى أيضًا أن يحصل محمد شريف على فرصته في المشاركة".



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