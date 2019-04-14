أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أنه من أسباب نجاح الفريق عدم التعامل بالقطعة مع المدربين. مع المدربين.
وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاسارتي قدممباريات جيدة وتصدر بالأهلي ترتيب الدوري، ولديه طريقة لعب يريد تطبيقها، 3 شهور ليست كافية لكي يوصل لللاعبين تفكيره".
وأكمل : "إفريقيا كانت أهم من الدوري
وأكمل : "يجب الإبقاء على لاسارتي لنهاية الدوري، إذا فزت بالثلاث بطولات المحلية مقابل خسىارة إفريقيا فسيكون موسما ناجحا، والحكم عليه يكون بعدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السيد: لاسارتي يجب أن يستمر لنهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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