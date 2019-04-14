أحمد السيد: لاسارتي يجب أن يستمر لنهاية الموسم

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أنه من أسباب نجاح الفريق عدم التعامل بالقطعة مع المدربين.‏ مع المدربين.‏

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاسارتي قدم

مباريات ‏جيدة وتصدر بالأهلي ترتيب الدوري، ولديه طريقة لعب يريد تطبيقها، 3 شهور ليست كافية لكي يوصل لللاعبين تفكيره".‏

وأكمل : "إفريقيا كانت أهم من الدوري

لكنك مازلت تنافس على 3 بطولات محلية، كما أن مباراة بيراميدز فاصلة في ‏بطولة الدوري ويجب أن تفوز على الفرق المنافسة لك".‏

وأكمل : "يجب الإبقاء على لاسارتي لنهاية الدوري، إذا فزت بالثلاث بطولات المحلية مقابل خسىارة إفريقيا فسيكون ‏موسما ناجحا، والحكم عليه يكون بعدهم".‏

