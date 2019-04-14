أحمد السيد: صن داونز فريق برازيلي.. وباكاري لم يؤثر في نتيجة المباراة

شبه أحمد السيد مدافع الأهلي السابق فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالأندية البرازيلية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "صن داونز استسلم في البداية للمباراة بسبب الضغط الجماهيري وكان سيستقبل هدفًا في الـ 13 ثانية الأولى وكان الوضع سيختلف".

وتابع: "صن داونز خسر المباريات

التي خاضها خارج أرضه، وعلى ملعبه فريق شرس للغاية، تشعر أنك تواجه فريق برازيلي"، مضيفًا "بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني بدون تسجيل أهداف علمت أن الأمور انتهت والأهلي لن يعود في النتيجة، حكم المباراة حجم لاعبي الأهلي فياللقاء بإنذارات غير مستحقة من الدقيقة الأولى".

واستكمل "ولكنني أرى أن الحكم لم يكن له تأثير كبير في نتيجة اللقاء، حتى هدف أجايي الملغي فهو قرار الحكم المساعد"، مختتمًا تصريحاته "كان من الممكن أن يكون في رد اعتبار في الملعب أفضل من ذلك، الخسارة بخماسية نتيجة مذلة وكان يجب رد كرامة اللاعبين والجماهير والأهلي بشكل أكبر من ذلك، الأهلي فعل كل شيء إلا إنه يجيب أهداف".

