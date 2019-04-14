أحمد مجاهد يكشف كواليس عدم حضور "الخطيب" لحفل قرعة كأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحفل ‏قرعة كأس أمم إفريقيا.‏ وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود ‏الخطيب تمت دعوته كأبرز لاعب في تاريخ الكرة المصرية لكنه اعتذر ولم يحضر لظروف خاصة".‏ وأكمل: "هناك أسماء عظيمة لكنها لم تحقق أمم إفريقيا، من الممكن أن تكون حاضره في البطولة القادمة".‏

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