أحمد مجاهد: العين الإفريقية رأت العرض المصري في القرعة مميز

أكد أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يوجد إشادة إفريقية بقرعة كأس الأمم.
وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك حالةرضا عن مشهد حفل قرعة أمم إفريقيا، تلقينا العديد من الإتصالات ورسائل التهنئة واشادات بحفل القرعة".
وأكمل : "مصر قدمت صورة محترمة والجميع تكاتف للخروج
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