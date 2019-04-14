أحمد مجاهد: العين الإفريقية رأت العرض المصري في القرعة مميز

أكد أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يوجد إشادة إفريقية بقرعة كأس الأمم.‏ وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك حالة ‏رضا عن مشهد حفل قرعة أمم إفريقيا، تلقينا العديد من الإتصالات ورسائل التهنئة واشادات بحفل القرعة".‏ ‏رضا عن مشهد حفل قرعة أمم إفريقيا، تلقينا العديد من الإتصالات ورسائل التهنئة واشادات بحفل القرعة".‏ وأكمل : "مصر قدمت صورة محترمة والجميع تكاتف للخروج بمثل هذه الصورة، كما أن الجهات الأمنية ساعدتنا كثيرا ‏وكل التقدير والشكر لهم".‏ وأضاف: "كان هناك إشادة إفريقية بالعرض المصري من الصوت والموسيقي وقمصان البلاد المشاركة، الشو والعروض من الوارد أن تحدث في أي مكان ولكن لا ‏يوجد أحد عنده الأهرامات وأبو الهول".‏

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