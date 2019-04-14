هيرفي رينار: كل مجموعات أمم إفريقيا قوية.. وواجهنا كوت ديفوار 3 مرات

تحدث هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب عن مجموعته بكأس أمم أفريقيا، والتي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا. وقال رينار خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كل المجموعات ستكون قوية، وعلينا أن نكون بكامل تركيزنا". وأكمل: "واجهنا كوت ديفوار 3 مرات من قبل، ونتمنى أن نتفوق عليهم في المواجهة الرابعة".

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