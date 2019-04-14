أبدى إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا، سعادته بمجموعته في كأس أمم أفريقيا، والتي تضم السنغال وكينيا وتنزانيا. وقال أمونيكي خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المجموعة قوية ولا

يوجد فريق سهل، أتمنى أن نتأهل منها" واكمل: "جميع المواجهات ستكون صعبة لذلك يجب أن نستعد لها لكي نصل لهدفنا وهو الصعود".

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كانت هذه تفاصيل خبر إيمانويل أمونيكي: هدفنا الصعود في أمم أفريقيا.. ولا يوجد فريق سهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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